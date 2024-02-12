Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken bir taraftan gözler Türkiye Kupası'nda...
Heyecanın dorukta olduğu Kupa'da dikkat çeken eşleşmeler yaşandı.
Fenerbahçe, Eryaman'da oynayacak
Dört büyükler arasından Fenerbahçe, Ankaragücü ile eşleşirken deplasmanda oynayan tek takım olarak da dikkat çekti.
Bir diğer dikkat çeken durum ise Ankaragücü'nün sahası üzerine olan tartışmalar...
Trabzonspor'un isyanının ardından bu hafta sonu Ankara deplasmanına gidecek olan Galatasaray da Eryaman Stadı'nda oynamak istemediğini açıklamıştı.
Sarı-lacivertlilerin de Ankara'da aynı statta maç yapacak olması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Çeyrek final:
Trabzonspor - Başakşehir
Beşiktaş - Konyaspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Fatih Karagümrük
Yarı final:
Beşiktaş - Konyaspor/Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Karagümrük/Trabzonspor - Başakşehir
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
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