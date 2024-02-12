Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Dört büyükler arasında deplasmana giden tek takım Fenerbahçe oldu.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken bir taraftan gözler Türkiye Kupası'nda...

Heyecanın dorukta olduğu Kupa'da dikkat çeken eşleşmeler yaşandı.

Fenerbahçe, Eryaman'da oynayacak

Dört büyükler arasından Fenerbahçe, Ankaragücü ile eşleşirken deplasmanda oynayan tek takım olarak da dikkat çekti.

Bir diğer dikkat çeken durum ise Ankaragücü'nün sahası üzerine olan tartışmalar...

Trabzonspor'un isyanının ardından bu hafta sonu Ankara deplasmanına gidecek olan Galatasaray da Eryaman Stadı'nda oynamak istemediğini açıklamıştı.

Sarı-lacivertlilerin de Ankara'da aynı statta maç yapacak olması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Çeyrek final:

Trabzonspor - Başakşehir

Beşiktaş - Konyaspor

Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - Fatih Karagümrük

Yarı final:

Beşiktaş - Konyaspor/Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - Karagümrük/Trabzonspor - Başakşehir

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.