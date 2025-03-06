Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Haber Merkezi

Türkiye Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından, gözler çeyrek final kura çekimine çevrilmişti.

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi.

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olarak katıldı.

BİR DERBİ DE KUPADA

Kura çekimindeki diğer torbada ise gruplarını ikinci sırada tamamlayan İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK yer aldı.

En dikkat çeken eşleşme olarak ise Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmeleri:

Fenerbahçe - Galatasaray

Trabzonspor - Bodrum FK

Beşiktaş - Göztepe

Konyaspor - İskenderunspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe

Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray

TEK MAÇ USULÜ OYNANACAK

Öte yandan tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.