Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından, gözler çeyrek final kura çekimine çevrilmişti.
Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleştirildi.
Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olarak katıldı.
BİR DERBİ DE KUPADA
Kura çekimindeki diğer torbada ise gruplarını ikinci sırada tamamlayan İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK yer aldı.
En dikkat çeken eşleşme olarak ise Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmeleri:
Fenerbahçe - Galatasaray
Trabzonspor - Bodrum FK
Beşiktaş - Göztepe
Konyaspor - İskenderunspor
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe
Konyaspor - İskenderunspor / Fenerbahçe - Galatasaray
TEK MAÇ USULÜ OYNANACAK
Öte yandan tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.
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