Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yaşanacak! Çeyrek finalistler belli oldu

Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.
Gruplarını lider olarak tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor seri başı olarak son 8 takım arasına kaldı.
Seri başı olmayan takımlar ise Bodrum FK, Galatasaray, Göztepe, İskenderunspor oldu.
ÇEYREK FİNALDE DERBİ OYNANACAK
Statü gereği aynı gruptan çıkan Galatasaray ve Konyaspor eşleşemeyeceği için; sarı kırmızılı ekip çeyrek finalde Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşecek.
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekiminin 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'te yapılacağını bildirdi.
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