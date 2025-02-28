Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yaşanacak! Çeyrek finalistler belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Gruplarını lider olarak tamamlayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Konyaspor ve Trabzonspor seri başı olarak son 8 takım arasına kaldı.

Seri başı olmayan takımlar ise Bodrum FK, Galatasaray, Göztepe, İskenderunspor oldu.

ÇEYREK FİNALDE DERBİ OYNANACAK

Statü gereği aynı gruptan çıkan Galatasaray ve Konyaspor eşleşemeyeceği için; sarı kırmızılı ekip çeyrek finalde Trabzonspor, Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşecek.

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekiminin 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'te yapılacağını bildirdi.