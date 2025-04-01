Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Konyaspor oldu

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Süper Lig ekibi Konyaspor, 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk etti.
KONYASPOR YARI FİNALDE
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Konyaspor'da Umut Nayir, 45+6. dakikada kullandığı penaltıyı auta gönderdi.
İKİNCİ YARIDA GOLLER GELDİ
İlk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Umut Nayir, 65. dakikada Konyaspor'u 1-0 öne geçiren golü golü kaydetti.
Konyaspor'da 84. dakikada Melih İbrahimoğlu farkı 2'ye çıkarırken 90+2'de ise Josip Kalusic skoru belirleyen golü kaydetti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Konyaspor, kupada yarı finale yükseldi. İskenderunspor ise turnuvaya veda eden takım oldu.
YARI FİNALDE RAKİP F.BAHÇE YA DA G.SARAY
Konyaspor yarı finalde, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış