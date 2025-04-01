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Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Konyaspor oldu

Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist Konyaspor oldu Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor, konuk ettiği 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.