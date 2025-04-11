Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının takvimi belli oldu

Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunun yarı final maç programını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada maçlar, 22-24 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Karşılaşmalar 20.30'da başlayacak.
22-24 NİSAN TARİHLERİNDE OYNANACAK
Kupa'nın yarı finalinde Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe mücadele edecek.
Türkiye Kupası'nda yarı final programı şöyle:
MAÇ TAKVİMİ
Konyaspor - Galatasaray
22 Nisan Salı
Saat 20.30
Trabzonspor - Göztepe
24 Nisan Perşembe
Saat 20.30
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