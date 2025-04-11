Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının takvimi belli oldu
Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunun yarı final maç programını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada maçlar, 22-24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Karşılaşmalar 20.30'da başlayacak.

22-24 NİSAN TARİHLERİNDE OYNANACAK

Kupa'nın yarı finalinde Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nda yarı final programı şöyle:

MAÇ TAKVİMİ

Konyaspor - Galatasaray

22 Nisan Salı

Saat 20.30

Trabzonspor - Göztepe

24 Nisan Perşembe

Saat 20.30

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Can Badak
Editor