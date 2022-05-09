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    Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçının hakemleri

    Türkiye Kupası yarı finalinde Kayserispor-Trabzonspor ve Sivasspor-Alanyaspor arasında oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • 09.05.2022 - 14:29
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    Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçının hakemleri

    Türkiye Kupası sahibini arıyor... Ülkenin en büyük ikinci kupasında Kayserispor, Trabzonspor'la Sivasspor ise Alanyaspor'la karşılaşacak.

    MHK bu kritik maçların hakemlerinin atamasını ise TFF aracılığıyla duyurdu.

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "10 Mayıs Salı günü Kayserispor ile Trabzonspor arasında 20.30'da oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

    Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Murat Tuğberk Curbay üstlenecek.

    Türkiye Kupası nda yarı final rövanş maçının hakemleri #1

    Sivas - Alanya maçı Atilla Karaoğlan'ın

    Yarı finalin bir diğer maçında 11 Mayıs Çarşamba günü 20.30'da oynanacak Sivasspor ile Alanyaspor mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan görev yapacak.

    Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Deniz Caner Özaral üstlenecek." denildi.

    Türkiye Kupası nda yarı final rövanş maçının hakemleri #2


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