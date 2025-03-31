Türkiye Kupası'ndaki derbiyi yönetecek hakem açıklandı

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Süper Lig'deki Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının ardından bir derbi daha...

Ezeli rekabette kozlar bu sefer Türkiye Kupası'nda paylaşılacak.

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında 2 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlayacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDAKİ DERBİYE DE YERLİ HAKEM

Dev mücadele öncesi ise yerli mi yabancı hakem mi atanacak tartışmaları sürüyordu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine Yasin Kol'un atanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu kupa için de kararını duyurdu.

DEV MÜCADELEYİ CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2 Nisan Çarşamba günü günü oynanacak derbide hakem Cihan Aydın görev alacak.