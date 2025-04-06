Türkiye Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından Fenerbahçe için kritik akşam

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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a yenilen, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde ezeli rakibi Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de tek hedef lig şampiyonluğu.

Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada puan farkını üçe indirmek istiyor.

'YÖNETİM İSTİFA' SESLERİ ARTABİLİR

Galatasaray karşısında sergilenen oyundan ve sezonun sarı-kırmızılılara karşı galibiyet alınamadan noktalanması sebebiyle Fenerbahçe taraftarı, takıma bir hayli sinirli.

Yönetim, Trabzonspor maçını bir barışma maçı olarak görüyor ve galibiyeti oldukça önemsiyor.

Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'a kaybettiği takdirde yönetim aleyhinde tezahüratların çoğalması ve kongre ihtimalinin camia içerisinde konuşulması bekleniyor.

MOURINHO İÇİN DE GEREKLİ

Sarı-Lacivertliler'de eleştirilen bir diğer isimse teknik direktör Jose Mourinho.

Sezon boyunca oynanan 4 derbiden de galibiyet çıkartamayan Portekizli teknik adam, ligde kazandığı tek büyük maç olan Trabzonspor'a karşı bir kez daha sahada olacak.

Kadro tercihleri ve oynattığı oyun ile tepkileri üzerine çıkan Mourinho'nun Trabzonspor maçına oldukça önem verdiği ifade edildi.

Oyuncu grubunun ise alınan kötü sonuçların ardından kendi aralarında yaptığı toplantılarda 'galibiyet sözü' verdikleri bildirildi.