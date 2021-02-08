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    Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu

    TFF, Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 15:15
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    Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu

    Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

    Yarın:

    20.45 Fenerbahçe-Başakşehir: Fırat Aydınus

    10 Şubat Çarşamba:

    20.45 Galatasaray-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

    11 Şubat Perşembe:

    17.45 Sivasspor-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    20.45 Konyaspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

    Türkiye Kupası nın hakemleri belli oldu #1

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