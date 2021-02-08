Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu

TFF, Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe-Başakşehir: Fırat Aydınus

10 Şubat Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

11 Şubat Perşembe:

17.45 Sivasspor-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.45 Konyaspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık