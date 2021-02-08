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Türkiye Kupası'nın hakemleri belli oldu
TFF, Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
- Haber Merkezi
- 08.02.2021 - 14:49
- Güncelleme : 08.02.2021 - 15:15
Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupanın çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.45 Fenerbahçe-Başakşehir: Fırat Aydınus
10 Şubat Çarşamba:
20.45 Galatasaray-Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
11 Şubat Perşembe:
17.45 Sivasspor-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.45 Konyaspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık