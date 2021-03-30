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Türkiye-Letonya - CANLI SKOR
A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında sahasında Letonya'yı ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 21:39
- Güncelleme : 30.03.2021 - 21:48
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2' Gooooooooooool... Türkiye 1-0 Letonya (Kenan Karaman)
1' Maç başladı.
2022 FIFA Dünya Kupası grup elemelerine harika bir başlangıç yapan ve Hollanda ile Norveç'i mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan ay-yıldızlı ekibimiz, üçüncü maçına çıkıyor.
Maç TRT 1 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Çağlar, Mert, Ozan, Caner, Yusuf Yazıcı, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks, Ikaunieks, Ciganisk, Uldrikis