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    Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları

    A Milli Takımımızın, Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bilet fiyatları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 13:09
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    Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları

    Türkiye-Letonya maçı bilet fiyatları belli oldu. Saat 15.00’te satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi. Biletler, yalnızca passo.com.tr internet sitesi üzerinden alınabilecek.

    Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları #1

    TFF'de yapılan açıklama şu şekilde:

    A Milli Takımımızın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00’te satışa çıkıyor.

    Stadyumun yüzde 15 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletler, sadece www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden alınabilecek.

    Bilet alacak her taraftar için HES kodu zorunluluğu bulunuyor.

    25-50 LİRA ARASI OLACAK

    Bir kişi, her bilet için ilgili kişilerin kimlik bilgileri ve HES kodları ile en fazla 5 bilet alabilecek.

    Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi.

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