Petrol
122.63
0.31%
Euro
18.0508
0.33%
Dolar
17.2598
-0.01%
Altın
1.013
0.47%
Borsa
251
0.00%
Bitcoin
394.411
-11.20%
BTXN Coin
8.90
8.40%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Türkiye - Litvanya maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Millilerimiz, Litvanya'yı konuk ediyor.
    • 14.06.2022 - 08:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye - Litvanya maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Litvanya'yı konuk edecek.

    İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Türkiye: Altay, Mert, Kaan, Merih, Eren, Salih, Berkan, Yunus, Hakan, Kerem, Serdar

    Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius


    İlginizi Çekebilir

    Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci sezonu açtı
    Magazin

    Demet Özdemir, Hazal Kaya ve Selin Şekerci sezonu açtı

    Erzurumlu girişimci, atıl topraklara 16 bin ceviz fidanı dikti
    Yaşam

    Erzurumlu girişimci, atıl topraklara 16 bin ceviz fidanı dikti

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir