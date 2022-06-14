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Türkiye - Litvanya maçının muhtemel 11'leri
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Millilerimiz, Litvanya'yı konuk ediyor.
- 14.06.2022 - 08:48
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında Litvanya'yı konuk edecek.
İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Türkiye: Altay, Mert, Kaan, Merih, Eren, Salih, Berkan, Yunus, Hakan, Kerem, Serdar
Litvanya: Setkus, Baravykas, Satkus, Utkus, Barauskas, Megelaitis, Slivka, Novikovas, Golubickas, Lasickas, Klimavicius