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    Türkiye - Lüksemburg maçı hangi kanalda? Milli maçı hangi kanal verecek?

    A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda kayıpsız ilerleme peşinde! Türkiye - Lüksemburg maçı bugün oynanacak.İşte maçın yayınlanacağı kanal..
    • 22.09.2022 - 17:45
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    Türkiye - Lüksemburg maçı hangi kanalda? Milli maçı hangi kanal verecek?

    A Milli Futbol takımımızın UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaşacağı Lüksemburg maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusu gündeme geldi.

    Futbolseverlerin yakından takip ettiği maçın yayınlanacağı kanal belli oldu.

    A Milli futbol takımımız grupta oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alarak liderlik koltuğunda yer alıyor.

    Türkiye - Lüksemburg maçı bugün saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Türkiye - Lüksemburg maçı hangi kanalda? Milli maçı hangi kanal verecek? #1


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