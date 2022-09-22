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- Türkiye - Lüksemburg maçı hangi kanalda? Milli maçı hangi kanal verecek?
Türkiye - Lüksemburg maçı hangi kanalda? Milli maçı hangi kanal verecek?
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda kayıpsız ilerleme peşinde! Türkiye - Lüksemburg maçı bugün oynanacak.İşte maçın yayınlanacağı kanal..
- 22.09.2022 - 17:45
A Milli Futbol takımımızın UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaşacağı Lüksemburg maçının hangi kanalda yayınlanacağı konusu gündeme geldi.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği maçın yayınlanacağı kanal belli oldu.
A Milli futbol takımımız grupta oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alarak liderlik koltuğunda yer alıyor.
Türkiye - Lüksemburg maçı bugün saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.