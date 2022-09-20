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    Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi maçında Lüksemburg'u konuk edecek.İşte maçın detayları..
    • 20.09.2022 - 11:16
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    Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1 maçında Lüksemburg ile karşılaşacak.Gruptaki oynadığı dört maçıda gol yemeden kazanan A Milli takımımız 12 puanla zirvede yer alıyor.

    Milli takımımız grupta oynadığı 4 maçta toplam 14 gol atmayı başardı.Rakip Lüksemburg ise 4 maçta topladığı 7 puan ile grupta ikinci sırada yer alıyor.

    A Milli takımımız Lüksemburg ile grupta oynadığı ilk maçı deplasmanda Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 mağlup kazanmayı başardı.

    Türkiye - Lüksemburg maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.İşte maçın detayları..

    Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

     

    Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman?

    Türkiye - Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

    Türkiye - Lüksemburg mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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