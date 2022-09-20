- Haberler
- Futbol Haberleri
- Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 20.09.2022 - 11:16
A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1 maçında Lüksemburg ile karşılaşacak.Gruptaki oynadığı dört maçıda gol yemeden kazanan A Milli takımımız 12 puanla zirvede yer alıyor.
Milli takımımız grupta oynadığı 4 maçta toplam 14 gol atmayı başardı.Rakip Lüksemburg ise 4 maçta topladığı 7 puan ile grupta ikinci sırada yer alıyor.
A Milli takımımız Lüksemburg ile grupta oynadığı ilk maçı deplasmanda Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 mağlup kazanmayı başardı.
Türkiye - Lüksemburg maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.İşte maçın detayları..
Türkiye - Lüksemburg maçı ne zaman?
Türkiye - Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
Türkiye - Lüksemburg mücadelesi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.