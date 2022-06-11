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- Türkiye Lüksemburg'u yenerek 3'te 3 yaptı
Türkiye Lüksemburg'u yenerek 3'te 3 yaptı
- Haber Merkezi
- 11.06.2022 - 23:44
- Güncelleme : 11.06.2022 - 23:59
A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup üçüncü karşılaşmasında Lüksemburg ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 2-0 ile geçen A Milliler 3 puanın sahibi olarak ligde birinciliğini korudu.
Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Serdar Dursun kaydetti.
3 maçta galibiyet
Lüksemburg'a da şans tanımayan ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.
Bu sonuçla Türkiye puanını 9'a yükseltti. Lüksemburg ise 6 puanla ikinci sırada yer aldı.
Öte yandan grubun diğer maçında Faroe Adaları evinde Litvanya'yı 2-1 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.
3 puanı bulunan Faroe Adaları üçüncü, henüz puanı bulunmayan Litvanya ise grupta son sırada yer alıyor.
Dördüncü maç 14 Haziran'da oynanacak
A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacak.