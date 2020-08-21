Türkiye - Macaristan maçı öncesi statta inceleme

Sivas Valisi Salih Ayhan, 3 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı öncesi Yeni 4 Eylül Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile geldiği stadyumda Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl bir milli maçın Sivas'ta oynanması için yoğun talepte bulunduklarını anımsattı.

"FEDERASYONUMUZ SÖZÜNÜ TUTTU"

Türkiye-Macaristan maçının Sivas'ta oynanacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Ayhan, "Federasyonumuz da sözünü tuttu. 3 Eylül akşamı Türkiye-Macaristan Uluslar Ligi maçının Sivas'ta olmasından dolayı gururluyuz. Bugün de hazırlıklarımızı gözden geçirmek için buraya geldik." dedi.

"UFAK TEFEK EKSİKLİKLER VAR"

Ayhan, stadın küçük eksikliklerinin olduğunu bunların da en yakın zamanda tamamlanacağını aktararak, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz gün Macaristan'dan maslahatgüzarlar geldi. Genel bir değerlendirme yapıldı. UEFA'dan da yetkililer geldi. Onlar da genel bir değerlendirme yaptı. Şu an şehir olarak hem konaklama, hem güvenlik anlamında bir sıkıntımız yok. Özellikle UEFA yetkililerinin stat ile ilgili değerlendirmeleri bizi çok mutlu etti. Çok güzel izlenimlerle, güzel de bir rapor sunarak UEFA yetkileri gittiler. Ufak, tefek eksiklikler var, onları da gidermeye çalışıyoruz. Şehir olarak milli maça ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Geçen yıl ki tecrübemiz, birikimimiz, sportif altyapımızın da zirvesi olmuş oldu. Dolayısıyla bundan sonra uluslararası müsabakalara çok rahat aday olup bunu gerçekleştirilebilecek potansiyele sahip olduğumuzu görmüş olduk. İnşallah güzel bir sınav vereceğiz. Sivas'ımız milli takım için de uğurlu olacak. İlk maçını galibiyetle kapatacağına inanıyorum. 3 Eylül akşamı herkesi ekran başına davet ediyorum."

"ŞEHİR OLARAK HAZIRIZ"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Sivas, 3 Eylül'de uluslararası bir milli maça ev sahipliği yapacak. Şehir olarak her noktada hazırız. İnşallah bundan sonrada daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı. İncelemeler sırasında stadyum müdürü Fatih Şimşek de hazır bulundu.

