Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu

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A Milli Futbol Takımımız, perşembe akşamı saat 20.00'de UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek.

Karşılaşma öncesi mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu.

Millilerimizin Macaristan ile yapacağı ilk maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

SLOVAK HAKEM YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Kruzliak'ın yardımcıları Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Peter Kralovic yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 KEZ PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Mücadelede Michal Ocenas VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.

Öte yandan Kruzliak geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Inter-Feyenord mücadelesini yönetmişti ve 3 kez penaltı noktasını göstermişti.