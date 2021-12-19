Türkiye paylaşımı yapan MI6 Başkanı Moore'a Beşiktaşlılardan gülümseten yanıtlar

Ankara Büyükelçisi iken Beşiktaş taraftarlığı ile bilinen Richard Moore'a "Beşiktaş'ın yeni hocası konusunda istihbarat var mı?" diye soranlar oldu.

4 yıl önce görev yaptığı Ankara Büyükelçiliği İngiliz İstihbarat Örgütü MI6'nın yöneticiliğine getirilen Richard Moore, kendisi, eşi, köpeği ve büyükelçiliğin şoförü ile havalimanından ayrılırken poz verdiği bir fotoğrafı "Türkiye'yi çok özlüyoruz" ifadeleriyle paylaştı.

Bunun üzerine Türk takipçileri, paylaşımına eğlenceli yorumlar bıraktı.

"BEŞİKTAŞ'IN HOCASI KİM OLUR, İSTİHBARAT VAR MI?"

Kendisi coşkulu bir Beşiktaş taraftarı olan Moore'un paylaşımının altına siyah beyazlı kulübe gönül veren futbolseverlerden gülümseten mesajlar geldi:

"Sevgili şef, sen gittikten sonra Türkiye ve Beşiktaş dahil her şey düşüşte.."

"Beşiktaş'ın hocası konusunda istihbarat var mı?"

"Alemin gözü yaşlı, MI6 Başkanı Beşiktaşlı."

"Gittin gideli Beşiktaş'ın yüzü gülmedi, dön de bitsin bu hasret."