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    Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 13:38
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    Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik bir viraja girecek ve Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

    Bu maçı mutlak kazanmak isteyen ve yoluna devam etmek isteyen millilerin rakibi Portekiz grubu 17 puanla tamamladı.

    Portekiz 8 maçta; 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, milliler bu maçı kazanırsa İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibi ile karşılaşacak.

    Milli takımı yalnız bırakmak istemeyenler, "Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

     

    TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇININ TARİHİ

    Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto’da oynanacak.

    Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak.

    Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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