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Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde A Milli Takım, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?