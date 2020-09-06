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Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçıyla 580. kez sahaya çıkacak. Peki Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?