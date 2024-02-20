Süper Kupa'nın oynanacağı şehir belli oldu Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşananlar sonrası ertelenen Süper Kupa maçının nerede oynanacağı merak konusu.

Süper Kupa maçı için son günlerde Şanlıurfa seçeneği ön plana çıkarken Şanlıurfaspor cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Süper Kupa Şanlıurfa'ya hayırlı olsun"

Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını belirtti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çadırcı, "Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Alınan diğer bilgiye göre ise; Süper Kupa finali nisan ayının başında oynanacak.

Arabistan'daki iptal edildi

İki takımın karşı karşıya geleceği maç, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacaktı ancak çeşitli sebeplerden dolayı ortak bir kararla iptal edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, maç için net açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.