Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sıraya yükseldi Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz bu hafta oynadıkları maçların tümünü kazandı. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için önemli aşama kaydetti.

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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişini sürdürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 kazandı.

Temsilcilerimiz UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda da ilk maçları yenilgisiz tamamladı.

Günün ilk mücadelesinde Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe de konuk ettiği Slovenya takımı Maribor'u aynı skorla yenerek rövanş maçları öncesi avantaj yakaladı.

Türk ekipleri içinde en gollü galibiyeti ise sahasında ağırladığı Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 yenmeyi başaran Adana Demirspor aldı.

10. sıraya yükseldik

UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlayan Türkiye, temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçların ardından yükselişini devam ettirerek haftayı 29 bin 350 puanla 10. sırada tamamladı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88 bin 928

2- İspanya: 75 bin 927

3- İtalya: 71 bin 569

4- Almanya: 69 bin 552

5- Hollanda: 53 bin

6- Fransa: 51 bin 914

7- Portekiz: 47 bin 149

8- Belçika: 35 bin 600

9- İskoçya: 31 bin 050

10- Türkiye: 29 bin 350

11- Avusturya: 29 bin 300

12- İsviçre: 28 bin 475

13- Sırbistan: 27 bin 175

14: Norveç: 25 bin 250

15: Ukrayna: 25 bin

Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'a girmeyi başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.