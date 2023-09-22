Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında İskoçya ile farkı açtı Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, grup maçlarının ilk haftasını yenilgisiz geçmeyi başardı. UEFA ülke puanında 9. sırada bulunan Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte 10. sıradaki İskoçya ile farkı artırmayı başardı.

ensonhaber.com Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında konuk ettiği Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında ağırladığı Danimarka'nın Nordsjaelland takımını 3-1 yenerken Beşiktaş ise D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Belçika ve İskoçya'dan fazla puan kazandık UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan mücadeleler sonrasında UEFA ülke puanları da güncellendi. Temsilcimizin aldığı sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 1 tam puan elde ederek 33 bin 850 puana yükseldi ve 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. 8. sıradaki Belçika, haftayı 0.8 puanla tamamlarken 10. sıradaki İskoçya ise sadece 0.4 puan kazanabildi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 1- İngiltere: 90 bin 303 2- İspanya: 76 bin 864 3- İtalya: 73 bin 141 4- Almanya: 71 bin 195 5- Hollanda: 55 bin 700 6- Fransa: 53 bin 831 7- Portekiz: 48 bin 982 8- Belçika: 39 bin 200 9- Türkiye: 33 bin 850 10- İskoçya: 32 bin 050 11- Avusturya: 30 bin 400 12- İsviçre: 29 bin 975 13- Sırbistan: 27 bin 375 14: Danimarka: 27 bin 200 15: Norveç: 26 bin 825 Hedef Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'da kalmayı başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak. Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.

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