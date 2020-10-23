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Türkiye ülke sıralamasında 13. sıraya düştü

Türkiye ülke sıralamasında 13. sıraya düştü

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un bu hafta rakiplerine kaybetmesi üzerine Türkiye, bir sıra daha düşerek ülke sıralamasında 13. sıraya geriledi.