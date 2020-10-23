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Türkiye ülke sıralamasında 13. sıraya düştü
- Haber Merkezi
- 23.10.2020 - 08:59
Türk kulüplerinin Avrupa'da üst üste başarısız sonuçlar almasıyla birlikte UEFA ülke sıralamasında ülkemizin düşüşü sürüyor.
13. SIRAYA GERİLEDİK
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in Leipzig'e; Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor'un da Villarreal'e yenilmesinin ardından UEFA ülke sıralamasında bir basamak daha düşerek, 12. sıraya geriledik.
5 takımla başladığımız Avrupa macerasında Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın elenmesiyle birlikte 11. sıradan 12. sıraya gerileyen ülkemiz, dün 13. sırada yer alan İskoçya'nın temsilcisi Rangers'ın, Standart Liege deplasmanında kazanmasıyla 13. sıraya kadar düştü.
2 ÖN ELEME TEHLİKESİ
12. sıraya düştükten sonra Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma şansını yitiren Türkiye, 13. sıraya inerek bir büyük tehlikenin daha içine düştü.
Türkiye, ülke puanı sıralamasında bu sezonu şu an bulunduğu 13. sırada tamamlarsa 2021-2022 şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılmak bir yana, 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.
Bu olası senaryodan temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un iyi performansı ile kurtulmak da mümkün.
Sıralama şu şekilde: