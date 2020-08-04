Dolar
6.9736
0.3006%
Euro
8.2159
0.2929%
Altın
1975.15
-0.0844%
Borsa
1126.9
0%
G. Altın
442.797
0.2363%
Bitcoin
78483.24
-0.9746%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Türkiye'de transfer dönemi açıldı

    Türkiye'de 2020-2021 sezonunun birini transfer dönemi resmen açıldı. Kulüpler, 5 Ekim'e kadar transfer yapabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 08:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'de transfer dönemi açıldı

    Futbolseverlerin en fazla heyecan duyduğu dönem geldi çattı...

    62 GÜN SÜRECEK

    2020/21 sezonu birinci transfer ve tesil dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Türkiye için başladı.

    Transfer dönemi tam 62 gün boyunca devam edecek 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

    Ara transfer dönemi olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise TFF tarafından daha sonra açıklanacak.

    Türkiye'de transfer dönemi açıldı #1

    Görüş Bildir