Türkiye'de transfer dönemi açıldı

Türkiye'de 2020-2021 sezonunun birini transfer dönemi resmen açıldı. Kulüpler, 5 Ekim'e kadar transfer yapabilecek.

Futbolseverlerin en fazla heyecan duyduğu dönem geldi çattı...

62 GÜN SÜRECEK

2020/21 sezonu birinci transfer ve tesil dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Türkiye için başladı.

Transfer dönemi tam 62 gün boyunca devam edecek 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Ara transfer dönemi olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise TFF tarafından daha sonra açıklanacak.