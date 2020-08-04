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Türkiye'de transfer dönemi açıldı
Türkiye'de 2020-2021 sezonunun birini transfer dönemi resmen açıldı. Kulüpler, 5 Ekim'e kadar transfer yapabilecek.
- Haber Merkezi
- 04.08.2020 - 08:28
Futbolseverlerin en fazla heyecan duyduğu dönem geldi çattı...
62 GÜN SÜRECEK
2020/21 sezonu birinci transfer ve tesil dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Türkiye için başladı.
Transfer dönemi tam 62 gün boyunca devam edecek 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.
Ara transfer dönemi olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise TFF tarafından daha sonra açıklanacak.