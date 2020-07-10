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Türkiye'de uygulanan bütün yabancı kuralları
TFF'nin daha önce defalarca kez değiştirilen yabancı kuralını bir kez daha revize etmesi, akıllara tarih boyunca uygulanan sınırları getirdi.
- Haber Merkezi
- 10.07.2020 - 12:46
Türkiye'de oynayan ilk profesyonel yabancı futbolcu olan Oscar Garo'dan sonra yabancılara olan kapılar açılmış ve yıllar boyunca ülkemize yüzlerce yabancı futbolcu gelip gitmiştir.
O tarihten bu yana süren yabancı sınırı tartışmaları, TFF'nin aldığı yeni karar sonrası yeniden alevlendi.
Federasyonun, 2020-21 sezonunda 8, 2021-22 sezonunda 7 ve 2022-23 sezonunda 6 yabancı oynatılabileceğini duyurmasının ardından akıllara tarih boyunca uygulanan kurallar geldi.
İşte yakın tarihte değişen yabancı futbolcu kuralları:
1977/78: 2
1989/90: 3
1996/97: 3+1
1998/99: 5
2001/02: 5+1
2002/03: 5+1+2
2004/05: 6
2007/08: 6+2
2010/11: 6+2+2
2011/12: 6+2
2013/14: 6+0+4
2014/15: 5+3
2015/16: 14
2020/21: 8+6
2021/22: 7+5
2022/23: 6+4