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Türkiye'de uygulanan bütün yabancı kuralları

Türkiye'de uygulanan bütün yabancı kuralları

TFF'nin daha önce defalarca kez değiştirilen yabancı kuralını bir kez daha revize etmesi, akıllara tarih boyunca uygulanan sınırları getirdi.