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    Türkiye'de uygulanan bütün yabancı kuralları

    Türkiye'de uygulanan bütün yabancı kuralları

    TFF'nin daha önce defalarca kez değiştirilen yabancı kuralını bir kez daha revize etmesi, akıllara tarih boyunca uygulanan sınırları getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 12:46
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    Türkiye'de uygulanan bütün yabancı kuralları

    Türkiye'de oynayan ilk profesyonel yabancı futbolcu olan Oscar Garo'dan sonra yabancılara olan kapılar açılmış ve yıllar boyunca ülkemize yüzlerce yabancı futbolcu gelip gitmiştir.

    O tarihten bu yana süren yabancı sınırı tartışmaları, TFF'nin aldığı yeni karar sonrası yeniden alevlendi.

    Federasyonun, 2020-21 sezonunda 8, 2021-22 sezonunda 7 ve 2022-23 sezonunda 6 yabancı oynatılabileceğini duyurmasının ardından akıllara tarih boyunca uygulanan kurallar geldi.

    İşte yakın tarihte değişen yabancı futbolcu kuralları:

    1977/78: 2
    1989/90: 3
    1996/97: 3+1
    1998/99: 5
    2001/02: 5+1
    2002/03: 5+1+2
    2004/05: 6
    2007/08: 6+2
    2010/11: 6+2+2
    2011/12: 6+2
    2013/14: 6+0+4
    2014/15: 5+3
    2015/16: 14
    2020/21: 8+6
    2021/22: 7+5
    2022/23: 6+4

    Türkiye'de uygulanan bütün yabancı kuralları #1

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