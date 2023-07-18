Türkiye'den UEFA'ya ev sahipliği başvurusu UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine ev sahipliği için beyanda bulunduğunu duyurdu.

Türkiye, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi final maçları için flaş bir hamle geldi.

UEFA, Türkiye'nin 2026 ve 2027 yıllarındaki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi final maçlarını düzenlemek için teklif yaptığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu; şehir olarak İstanbul'u, stadyum olarak ise Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray stadyumlarını teklif etti.

6 ülke daha başvuru yaptı

Öte yandan Almanya, Romanya, İskoçya, İsrail, Norveç ve İsviçre de finaller için UEFA'ya başvurdu.

Türkiye, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.