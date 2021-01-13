Türkiye'nin en popüler teknik direktörü Fatih Terim

Türkiye'nin en popüler teknik direktörü Fatih Terim

Geçen yılın en popüler teknik direktörlerinin yer aldığı analizde ilk sırada açık ara Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer aldı.

Adba Analytics'in The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda, sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanları belirlendi.

Geçen yılın en popüler teknik direktörlerinin yer aldığı analizde ilk sırada açık ara Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer aldı.

1. Fatih Terim: 2.172.311

2. Sergen Yalçın: 794.632

3. Erol Bulut: 539.782

4. Ersun Yanal: 517.542

5. Şenol Güneş: 292.706