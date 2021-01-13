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    Türkiye'nin en popüler teknik direktörü Fatih Terim

    Geçen yılın en popüler teknik direktörlerinin yer aldığı analizde ilk sırada açık ara Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 14:13
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    Türkiye'nin en popüler teknik direktörü Fatih Terim

    Adba Analytics'in The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda, sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanları belirlendi.

    Geçen yılın en popüler teknik direktörlerinin yer aldığı analizde ilk sırada açık ara Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer aldı.

    1. Fatih Terim: 2.172.311

    Türkiye nin en popüler teknik direktörü Fatih Terim #1

    2. Sergen Yalçın: 794.632

    Türkiye nin en popüler teknik direktörü Fatih Terim #2

    3. Erol Bulut: 539.782

    Türkiye nin en popüler teknik direktörü Fatih Terim #3

    4. Ersun Yanal: 517.542

    Türkiye nin en popüler teknik direktörü Fatih Terim #4

    5. Şenol Güneş: 292.706

    Türkiye nin en popüler teknik direktörü Fatih Terim #5

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