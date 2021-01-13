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Türkiye'nin en popüler teknik direktörü Fatih Terim
Geçen yılın en popüler teknik direktörlerinin yer aldığı analizde ilk sırada açık ara Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer aldı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 14:13
Adba Analytics'in The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda, sosyal medyada 2020 yılının en çok konuşulanları belirlendi.
Geçen yılın en popüler teknik direktörlerinin yer aldığı analizde ilk sırada açık ara Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yer aldı.
1. Fatih Terim: 2.172.311
2. Sergen Yalçın: 794.632
3. Erol Bulut: 539.782
4. Ersun Yanal: 517.542
5. Şenol Güneş: 292.706