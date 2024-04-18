Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasını 9. sırada bitirmesi kesinleşti

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Geçtiğimiz yıla göre UEFA ülke puanı sıralamasında 3 basamak birden yükselen Türkiye'nin sıralamada ilk 10 ülke arasında yer alması kesinleşti.
Çekya ekibi Viktoria Plzen'nin Avrupa'ya veda etmesi sonrasında Avrupa'da Çekya temsilcisi kalmadı.
9. sırayı garantiledik
Bununla birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu 9. sırada bitirmeyi garantiledi.
Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.
Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
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