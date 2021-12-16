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    Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

    Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

    UEFA Uluslar C Ligi kura çekiminin ardından A Milli Takım, 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
    • AA
    • 16.12.2021 - 20:50
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 20:56
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    UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı.

    C Ligi'nde yer alan A Mİlli Takım, 1. Grup'ta yer aldı.

    LÜKSEMBURG, LİTVANYA VE FAROE ADALARI RAKİBİMİZ OLDU

    Milli Takım'ın rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu.

    Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi.

    FEDERASYONLARDAN DAVETLİLER KATILMADI

    Avrupa çapında artan koronavirüs vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.

    1. GRUP

    Türkiye
    Lüksemburg
    Litvanya
    Faroe Adaları

    Türkiye nin Uluslar Ligi ndeki rakipleri belli oldu #1

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