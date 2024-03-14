Türkiye'ye Devler Ligi müjdesi! Süper Lig şampiyonu doğrudan katılacak UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alan Türkiye, bu sezonu ilk 10'da tamamlamayı garantiledi. Böylelikle 2024-2025 Süper Lig şampiyonu, 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak katılacak.

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UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'i eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin turlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'u garantileyen Türkiye'de 2024-2025 Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması garantilendi.

İskoçya'dan güzel haber geldi

Ülke puanını Türkiye'nin en yakın takipçisi olan İskoçya'nın tek takımı olan Rangers Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-2'lik ilk maçında rövanşına çıkan Benfica, deplasmanda Rangers'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla çeyrek Portekiz ekibi adını çeyrek finale yazdırdı.

Rangers'ın elenemesinin ardından, UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin bir basamak altında 10. sırada bulunan İskoçya'nın üst sıralara tırmanma şansı kalmadı.

Böylece Türkiye'nin, UEFA ülkeler sıralamasında sezonu en az 9. sırada noktalaması kesinleşti.