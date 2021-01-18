Euro
9.0784
0.74%
Dolar
7.5131
0.73%
Altın
443.16
1.22%
Borsa
1.524
-0.05%
Bitcoin
275.148
3.45%
EXEN Coin
15.94
-3.39%
-1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli -1 C
    Türkiye'ye gelen en büyük futbolcu kim tartışması

    Türkiye'ye gelen en büyük futbolcu kim tartışması

    Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından, yıllardır süren 'Türkiye'ye gelen en büyük futbolcu kim' tartışmaları yeniden alevlendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe, yılın transferine imza attı.

    32 yaşındaki futbolcunun ülkemize gelmesi, yıllardır her yıldız transferinde yapılan'Türkiye'ye gelen büyük futbolcu kim?' tartışmalarını yeniden başlattı.

    Türkiye ye gelen en büyük futbolcu kim tartışması #1

    Roberto Carlos'tan Hagi'ye, Guti'den Sturridge'e kadar birçok yıldızın oynadığı Süper Lig'de bazı futbolcular iz bırakmayı başarırken, bazı isimler ise beklentileri karşılayamadı.

    Türkiye ye gelen en büyük futbolcu kim tartışması #2

    Türkiye'ye gelen yıldız futbolcular:

    Mesut Özil
    Roberto Carlos
    Radamel Falcao
    Drogba
    Guti
    Samuel Eto'o
    Sturridge
    Ortega
    Nicolas Anelka
    Sneijder
    Van Persie
    Hagi
    Alex de Souza
    Mario Jardel
    Quaresma
    Mario Gomez
    Luis Nani
    Pepe

    Peki size göre Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcu hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

    Türkiye ye gelen en büyük futbolcu kim tartışması #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir