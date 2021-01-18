- Haberler
- Futbol Haberleri
- Türkiye'ye gelen en büyük futbolcu kim tartışması
Türkiye'ye gelen en büyük futbolcu kim tartışması
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından, yıllardır süren 'Türkiye'ye gelen en büyük futbolcu kim' tartışmaları yeniden alevlendi.
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 12:09
- Güncelleme : 18.01.2021 - 12:16
Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe, yılın transferine imza attı.
32 yaşındaki futbolcunun ülkemize gelmesi, yıllardır her yıldız transferinde yapılan'Türkiye'ye gelen büyük futbolcu kim?' tartışmalarını yeniden başlattı.
Roberto Carlos'tan Hagi'ye, Guti'den Sturridge'e kadar birçok yıldızın oynadığı Süper Lig'de bazı futbolcular iz bırakmayı başarırken, bazı isimler ise beklentileri karşılayamadı.
Türkiye'ye gelen yıldız futbolcular:
Mesut Özil
Roberto Carlos
Radamel Falcao
Drogba
Guti
Samuel Eto'o
Sturridge
Ortega
Nicolas Anelka
Sneijder
Van Persie
Hagi
Alex de Souza
Mario Jardel
Quaresma
Mario Gomez
Luis Nani
Pepe
Peki size göre Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcu hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyoruz.