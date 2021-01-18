Türkiye'ye gelen en büyük futbolcu kim tartışması

Türkiye'ye gelen en büyük futbolcu kim tartışması

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından, yıllardır süren 'Türkiye'ye gelen en büyük futbolcu kim' tartışmaları yeniden alevlendi.

Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe, yılın transferine imza attı.

32 yaşındaki futbolcunun ülkemize gelmesi, yıllardır her yıldız transferinde yapılan'Türkiye'ye gelen büyük futbolcu kim?' tartışmalarını yeniden başlattı.

Roberto Carlos'tan Hagi'ye, Guti'den Sturridge'e kadar birçok yıldızın oynadığı Süper Lig'de bazı futbolcular iz bırakmayı başarırken, bazı isimler ise beklentileri karşılayamadı.

Türkiye'ye gelen yıldız futbolcular:

Mesut Özil

Roberto Carlos

Radamel Falcao

Drogba

Guti

Samuel Eto'o

Sturridge

Ortega

Nicolas Anelka

Sneijder

Van Persie

Hagi

Alex de Souza

Mario Jardel

Quaresma

Mario Gomez

Luis Nani

Pepe

Peki size göre Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcu hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyoruz.