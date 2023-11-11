Tuzlaspor geriye düştüğü maçta Giresun'u mağlup etti Tuzlaspor, 1. Lig'de Giresunspor'u ağırladığı maçta geriye düştü ama galibiyete uzanmayı başardı.

ensonhaber.com

1. Lig'de Tuzlaspor ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Tuzlaspor oldu.

Konuk ekip Giresunspor, Vukan Savicevic'in 21. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Tuzlaspor, 44. dakikada Adeniyi James'in golüyle maçta durumu 1-1 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.

Fark sonradan açıldı

Tuzlaspor 71. dakikada Hikmet Ciftci'nin golüyle 2-1 öne geçti. 90+4. dakikada Ahmet Yazar'ın golüyle Tuzlaspor durumu 3-1 yaptı ve mücadele bu skorla son buldu.

Ligde üç maç sonra kazanan Bekir İrtegün yönetimindeki Tuzlaspor puanını 11'e yükseltti. Son 5 deplasman maçında 4. kez kaybeden Giresunspor 9 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'de milli aranın ardından Tuzlaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Giresunspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.