Tuzlaspor'da Bekir İrtegün dönemi sona erdi

DHA

TFF 1'inci Lig'de bitime 5 hafta kala averajla küme düşme hattının bir basamak üzerinde 15'inci sırada bulunan Tuzlaspor'da bir veda yaşandı.

İstanbul temsilcisinde teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum"

Yaptığı açıklama ile görevini bıraktığını duyuran Bekir İrtegün, şu ifadeleri kullandı:

Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum.