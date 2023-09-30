Tuzlasporlu Philip Awuku, Gana'da rehin kaldı

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1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da Philip Gameli Awuku krizi yaşanıyor.

Gana Milli Takımı'na davet edilen ancak milli maç sonrası Türkiye'ye dönemeyen Philip Gameli Awuku'yla ilgili Tuzlaspor'dan açıklama geldi.

İstanbul ekibi, Philip Gameli Awuku'ya vize verilmediği için oyuncunun Türkiye'ye dönemediğini açıkladı.

15 günde oynanan 3 resmi maçta Philip Gameli Awuku'nun forma giyemediğini hatırlatan Tuzlaspor, TFF'ye sitem etti.

"Ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir"

Mavi-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

Lisanslı futbolcumuz Philip Gameli Awuku, Gana Milli Takımı’na davet edilmiş fakat milli takım maç arasının ardından Gana Türk Büyükelçiliği tarafından ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir. Neden vize verilmemiştir? Vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimizi büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir. Futbolcumuz 15 gün içerisinde 3 resmi maçta oynayamamıştır. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli bilgi verilmiş olup futbol federasyonumuz neden sessiz kalmıştır? Gana büyükelçiliğine gerekli evrakları göndermiş bulunmaktayız. Kulübümüzün mağduriyetinin giderilmesi noktasında gerekli mercilerin harekete geçmesini bekliyoruz