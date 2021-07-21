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TV8'in Galatasaray - PSV maç yayınında teknik sorun
TV8'de yayınlanan PSV Eindhoven - Galatasaray maçında teknik sorunlar nedeniyle yayın 2 kez durdu.
- Haber Merkezi
- 21.07.2021 - 22:34
- Güncelleme : 21.07.2021 - 22:38
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'a konuk oluyor.
Hollanda'da oynanan karşılaşmayı ise Türkiye'de TV8 yayınlıyor.
YAYIN 2 KEZ DURDU
PSV'nin 1-0 önde götürdüğü maçta, ilk yarının son bölümlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle yayın durdu. Bir süre sonra tekrar duran yayın 31. dakikadan itibaren tekrar başladı.
TV8, yayındaki sorunun Hollanda'daki servis sağlayıcılardan kaynaklandığını açıkladı.
Maçın önüne geçen olay, sosyal medyanın gündemine oturdu