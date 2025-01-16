Twente, Naci Ünüvar ile anlaştı

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Twente, Ajax altyapısında yetişen genç yetenek Naci Ünüvar’ı resmen renklerine bağladığını duyurdu. Hollanda temsilcisi, 21 yaşındaki futbolcuyla 2028 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

DAHA ÖNCE DE TWENTE'DE KİRALIK OYNADI

Daha önce de kiralık olarak Twente forması giyen Ünüvar, bu sezonun ilk yarısını İspanyol ekibi Espanyol’da kiralık olarak geçirdi. Espanyol’da toplam 4 maça çıkan genç oyuncu, performansını 1 asistle süsledi.

2 YIL ÖNCE TRABZONSPOR'DA FORMA GİYDİ

Naci Ünüvar’ın kariyerinde Türkiye macerası da bulunuyor. 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor formasını terleten yetenekli futbolcu, yeniden Twente’ye dönerek kalıcı bir transfer gerçekleştirdi.