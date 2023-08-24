Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Bu skoru beklemiyorduk

AA
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 5-1 ile geçerek tur için büyük avantaj yakaladı.
Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, rövanş için umutlarını koruyacaklarını söyledi.
"Her şey bitmiş değil"
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Oosting, şunları kaydetti:
Aslında planlı gidiyordu maç, 1-0 öne geçtik. Beklemediğimiz bir kırmızı kart yedik ve o oyunu değiştirdi. Sonra da kontrollü gidiyorduk. 3-1 olunca oyunu kaybettik. 5-1'lik skor hiç beklemediğimiz bir skor. Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil.