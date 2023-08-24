Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting: Bu skoru beklemiyorduk Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldukları maçı değerlendirdi.

AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü müsabakada rakibini 5-1 ile geçerek tur için büyük avantaj yakaladı.

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, rövanş için umutlarını koruyacaklarını söyledi.

"Her şey bitmiş değil"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Oosting, şunları kaydetti: