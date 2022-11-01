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    Twitter, Fatih Terim hashtag'ine GOAT emojisi ekledi

    Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter, Fatih Terim hashtag'ine GOAT (keçi) emojisi ekledi.
    • 01.11.2022 - 11:59
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    Twitter, Fatih Terim hashtag'ine GOAT emojisi ekledi

    Netflix'te kısa bir süre önce belgeseli yayımlanan Fatih Terim için bir hamle de Twitter'dan geldi.

    Twitter, deneyimli teknik direktör için Fatih Terim etiketine Greatest Of All Time (Tüm zamanların en iyisi) kısaltması anlamına gelen GOAT emojisi koydu.

    Twitter, Fatih Terim hashtag ine GOAT emojisi ekledi #1

    Binlerce tweet atıldı

    Sosyal medyada özellikle Galatasaraylı taraftar, bu tag'ın ardından birçok paylaşımda bulundu.

    Twitter, Fatih Terim hashtag ine GOAT emojisi ekledi #2


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