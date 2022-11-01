Twitter'da #FatihTerim etiketi kullanıldığı zaman, keçi emojisi çıkmaya başladı. "Tüm zamanların en iyisi" anlamına gelen emojiyi görenler, "Fatih Terim'e bu yakışır" demeden geçemedi.

Twitter son zamanlarda, bazı isimlerin etiketlerine "keçi" emojisi koymaya başladı.Bunu ilk olarak, ünlü futbolcu Messi için yaptı..

Bu durum ilk başta dalga konusu haline getirildi. Hatta Twitter üzerinden Messi'nin keçiyle olduğu paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Ancak bu "GOAT" emojisinin sırrı kısa bir süre sonra çözüldü. Twitter'ın Messi'ye jest yaptığı ortaya çıktı.

"Tüm zamanların en iyisi" anlamına gelen bu emoji, şimdi ise Fatih Terim için kullanılmaya başlandı.

Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen ve bir Galatasaray efsanesi olan Fatih Terim için Netflix, bir belgesel yayınladı.

Bu belgesel büyük ses getirirken, Twitter ise son yaptığı hamle ile Fatih Terim'i "Tüm zamanların en iyisi" olarak kabul ettiğini duyurdu.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Twitter, deneyimli teknik direktör için Fatih Terim etiketine Greatest Of All Time (Tüm zamanların en iyisi) kısaltması anlamına gelen GOAT emojisi koydu.

Sosyal medyada özellikle Galatasaraylı taraftar, bu tag'ın ardından birçok paylaşımda bulundu.

Listede Jesus ve Şenol Güneş var

Fatih Terim'in dışında da Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş ve Fenerbahçe'yi zirveye taşıyan Jorge Jesus için, "GOAT" jesti geldi.

İkili deneyimli teknik adam, Türkiye'de iyi işler yapıyor. Beşiktaş'ın teknik patronluğuna getirilen ve ilk olarak Ümraniye maçında açılışı 5 gol ile yapan Güneş, birçok kesim tarafından sevilen bir isim.

Jorge Jesus ise Fenerbahçe ile adım adım zirveye ilerliyor. Deneyimli hoca hem lig hem de Avrupa'da herkesin beğeniyle izlediği bir takım ortaya koyuyor.