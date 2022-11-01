Twitter'dan Jorge Jesus ve Şenol Güneş hamlesi! Bir "GOAT" jesti daha geldi...

Twitter'dan Jorge Jesus ve Şenol Güneş hamlesi! Bir "GOAT" jesti daha geldi...

Fatih Terim etiketlerine "GOAT" emojisi koyan Twitter'dan bir hamle daha geldi. Jorge Jesus ve Şenol Güneş için "GOAT" emojisi jesti yapan Twitter, taraftarları mest etti.

Twitter son zamanlarda isim etiketlerinin yanına getirdiği "GOAT" keçi emojisi ile gündeme gelmeye başladı.

Bazı isimlerin yanına getirilen keçi emojisi, Messi ile birlikte Türkiye gündemine oturdu ve konuşulmaya başlandı.

İlk başlarda isimlerin yanına neden eklendiği anlaşılamayan bu emojinin "Tüm zamanların en iyisi" anlamına geldiği öğrenildi.

Messi'nin ardından bir Galatasaray efsanesi olan Fatih Terim için, Twitter tarafından "GOAT" jesti yapıldı.

Fatih Terim için Netflix'in yaptığı belgeselden sonra Twitter'dan gelen bu hamleye sevinen taraftarlar, birbirinden farklı paylaşımlar yaptı.

Terim ardından ise Şenol Güneş ve Jorge Jesus için bir jest geldi. Türkiye'de iyi işler yapan iki deneyimli teknik adam, "GOAT" emojisi aldı.

"Tüm zamanların en iyisi"

Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş, Türkiye'nin en deneyimli ve başarılı teknik adamları arasında yer alıyor.

Milli takım dahil olmak üzere birçok önemli başarıya imza atan deneyimli hoca, Beşiktaş ile ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıktı.

Ümraniyespor'a 5 gol atan Güneş'in öğrencileri, taraftardan alkış aldı. Takımın başına geçer geçmez etkisini hissettiren Güneş için Twitter'dan "GOAT" hamlesi geldi.

Şenol Güneş etiketi ile arama yapanlar, keçi emojisi ile karşılaşmaya başladı.

Diğer bir "GOAT" emojisi alan isim ise Jorge Jesus oldu. Fenerbahçe'nin başına geçtiğinden beri iyi işler yapan Jesus, "Tüm zamanların en iyisi" olarak Twitter üzerinden anılmaya başlandı.

Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de kusursuz işler yapan Jesus'un ismini aratanlar, "KEÇİ" emojisi ile karşılaşıyor.

Bu duruma sevinen Fenerbahçeli taraftarlar ise deneyimli teknik adamın her anlamda en iyisi olduğunu söylüyor.