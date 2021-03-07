Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemli bir maçtı

Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemli bir maçtı

Beşiktaş'tan kiralık olarak Sivasspor'a gelen Tyler Boyd maç sonrasında çarpıcı sözler söyledi.

Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralık olarak gelen ve Galatasaray'a bir de gol atan Tyler Boyd maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ İÇİN DE ÖNEMLİYDİ"

Beşiktaş için de çok önemli bir maç olduğunu ifade eden Tyler Boyd: "Bugün çok önemli bir maçtı. Beşiktaş için de çok önemliydi. Sivasspor ve Beşiktaş'a yardımcı olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.





"SAVAŞTIK MÜCADELE ETTİK"

Boyd konuşmasının devamında, "Zor bir maçtı. Rakibimiz çok zorlu, Saha şartları da zorlu. Sahadan ötürü daha çabuk yoruluyorsunuz, kaslarınız yoruluyor. Takım olarak çok iyiydik. Savaştık, mücadele ettik, 1 puan aldık." dedi.



