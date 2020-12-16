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    Tyler Boyd takıma geri dönüyor

    Tyler Boyd takıma geri dönüyor

    Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı nedeniyle TFF'ye bildirilen listeye dahil edilemeyen Tyler Boyd, devre arasında takıma geri dönecek. Siyah-beyazlıların Hasic'i kiralık olarak göndereceği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 09:56
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 10:16
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    Süper Lig'de 19 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın devre arası için şimdiden plan yapmaya başladı.

    Ocak ayı transfer döneminde birkaç takviye isteyen 48 yaşındaki teknik adamın, Tyler Boyd'u da yeniden kadroya alacağı öğrenildi.

    Tyler Boyd takıma geri dönüyor #1

    HASIC KİRALANACAK

    Yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle TFF'ye verilen listeye dahil edilemeyen ancak takımla birlikte çalışmalara devam eden 25 yaşındaki futbolcu, Hasic'in yerine listeye eklenecek.

    Boyd'un geri dönmesiyle birlikte Bosnalı futbolcunun başka bir takıma kiralanacağı belirtildi.

    34 kez siyah-beyazlı formayı formayı giyen Amerikalı kanat oyuncusu, 4 gol 1 asistle oynadı.

    Tyler Boyd takıma geri dönüyor #2

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