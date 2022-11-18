Petrol
90.22
-2.84%
Euro
19.3069
0.04%
Dolar
18.6176
0.12%
Altın
1.055
0.24%
Borsa
4507
0.00%
Bitcoin
318.757
0.90%
BTXN Coin
6.60
-0.30%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi

    Beşiktaş, Tyler Boyd’un sözleşmesinin feshedildiğini TFF’ye bildirdi.
    • 18.11.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi

    Kiralık oynadığı Ankaragücü'nde ortaya koyduğu başarılı performans nedeniyle 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares'ten 2.4 milyon euro bonservisle transfer edilen Tyler Boyd, Beşiktaş'ta kendini bir türlü kanıtlayamadı ve siyah beyazlı kulüpten resmen ayrıldı.

    Önce Sivasspor, sonrasında ise Rizespor'a kiralık gönderilen ABD'li kanat oyuncusu bu sezon takıma dönse de sadece bir maçta 45 dakika görev alabildi.

    Tyler Boyd un sözleşmesi feshedildi #1

    Yabancı kontenjanı dezavantajı oldu

    Transfer sezonunun bitiminde oluşturulan A takım listesine yabancı kontenjanı yüzünden giremeyen Tyler Boyd'un kontratı bu sezon sonunda bitecekti. Tyler Boyd'un, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden fesih işlemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.

    Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından deneyimli oyuncunun fesih işlemi 4 Kasım tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. Bu işlem, TFF'nin internet sitesine de yansıdı.


    Şehit babasının petrol sevinci
    İç Haber

    Şehit babasının petrol sevinci

    İki yazar bir kadın bir erkek gözünden aşkı anlatıyor
    Kitap

    İki yazar bir kadın bir erkek gözünden aşkı anlatıyor

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Görüş Bildir