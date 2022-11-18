Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, Tyler Boyd’un sözleşmesinin feshedildiğini TFF’ye bildirdi.

Kiralık oynadığı Ankaragücü'nde ortaya koyduğu başarılı performans nedeniyle 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares'ten 2.4 milyon euro bonservisle transfer edilen Tyler Boyd, Beşiktaş'ta kendini bir türlü kanıtlayamadı ve siyah beyazlı kulüpten resmen ayrıldı.

Önce Sivasspor, sonrasında ise Rizespor'a kiralık gönderilen ABD'li kanat oyuncusu bu sezon takıma dönse de sadece bir maçta 45 dakika görev alabildi.





Yabancı kontenjanı dezavantajı oldu

Transfer sezonunun bitiminde oluşturulan A takım listesine yabancı kontenjanı yüzünden giremeyen Tyler Boyd'un kontratı bu sezon sonunda bitecekti. Tyler Boyd'un, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden fesih işlemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.

Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından deneyimli oyuncunun fesih işlemi 4 Kasım tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. Bu işlem, TFF'nin internet sitesine de yansıdı.