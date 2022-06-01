U19 Elit Ligi'nde şampiyon Galatasaray

Galatasaray, Konyaspor U19'u 2-1 mağlup ederek, 2021-2022 U19 Elit Ligi'nde şampiyon oldu.

Hakan Balta önderliğindeki Galatasaray, 2021-2022 U19 Elit Ligi'ni şampiyon tamamladı.

Sarı kırmızılılar, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek, ligin bitimine 1 hafta kala topladığı 83 puanla Beşiktaş'ın önünde şampiyonluğa uzandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski başkanlardan Ünal Aysal ve eski yöneticilerden Adnan Öztürk, şampiyonluk sonrası sahaya inerek U19 Takımı Teknik Direktörü Hakan Balta ve oyuncuları tebrik etti.





"Umarım A Takım'da mücadele ederler"

Oyuncuları tebrik eden Hakan Balta, "Çok mutluyum. Bir ayda 9 maç oynadık, sıcaklar da malum. Çocuklarımın yüreğine sağlık. Umarım sezon başında çok oyuncuyla çalışmak zorunda kalmam, umarım bir bölümü A Takım'da olur orada mücadele ederler." açıklamasını yaptı.





"Hepsini tebrik ediyorum"

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ise, "İnşallah gelecekte bu altyapıdaki gençlerimizi A Takım'da izleyebiliriz. Hepsini tebrik ediyorum. UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu harika bir şey." şeklinde konuştu.

