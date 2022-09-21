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    U19 Milli Takımımız, Lüksemburg ile yenişemedi

    U19 Milli Takımımız, Lüksemburg ile yenişemedi

    U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Lüksemburg ile 4-4 berabere kaldı.
    • 21.09.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 15:35
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    Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde U19 Milli Takımımız, Lüksemburg ile karşı karşıya geldi.

    Türkiye'de oynanan mücadele 4-4 berabere biterken, maç bitiminde sosyal medyada da büyük bir sitem vardı.

    Geriden geldik ama olmadı

    Nüfusu 665 bin civarında olan Lüksemburg ile berabere kalınmasını eleştiren futbolseverler, gençlere daha fazla önem verilmesini savundu.

    Mücadelenin başında 2-0 geriye düşen U19 Milli Takımımız, Burak İnce Sami Satılmış ve Basar Öna ile 3-2'yi bulsa da skoru koruyamadı.

    Öte yandan rakip takımda Leon Elshan, hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu.

    U19 Milli Takımımız, Lüksemburg ile yenişemedi #1


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