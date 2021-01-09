Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
307.355
0.55%
EXEN Coin
11.40
2.15%
11ºC
İstanbul
Sağanak yağış 11 C
    Übeyd Adıyaman'ın performansı eleştiri konusu oldu

    Übeyd Adıyaman'ın performansı eleştiri konusu oldu

    Galatasaray maçında 6 gol yiyen kaleci Übeyd Adıyaman sosyal medyada lince uğradı. 23 yaşındaki kalecinin eski bir tweetini bulan kullanıcılar Gençlerbirliği file bekçisini tiye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 20:47
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 21:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Gençlerbirliği'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada 6 gol yiyen 23 yaşındaki kaleci Übeyd Adıyaman performansıyla eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

    Übeyd Adıyaman ın performansı eleştiri konusu oldu #1

    YILLAR ÖNCEKİ TWEETİ DALGA KONUSU OLDU

    Takımın tecrübeli kalecisi Kristoffer Nordfeldt'in yaşadığı sakatlığın ardından son anda ilk 11'e yazılan Adıyaman, heyecanlı tavırları ve yediği gollerle sosyal medyada lince uğradı.

    Öte yandan kullanıcılar Übeyd Adıyaman'ın 2013 yılında attığı tweeti paylaşarak file bekçisini tiye aldı.

    Übeyd Adıyaman ın performansı eleştiri konusu oldu #2

    Übeyd'in 2013'teki tweetine gelen bazı yorumlar:

    Übeyd Adıyaman ın performansı eleştiri konusu oldu #3

    Übeyd Adıyaman ın performansı eleştiri konusu oldu #4

    Übeyd Adıyaman ın performansı eleştiri konusu oldu #5

    Übeyd Adıyaman ın performansı eleştiri konusu oldu #6

    Übeyd Adıyaman ın performansı eleştiri konusu oldu #7

    Übeyd Adıyaman ın performansı eleştiri konusu oldu #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir