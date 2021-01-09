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- Übeyd Adıyaman'ın performansı eleştiri konusu oldu
Übeyd Adıyaman'ın performansı eleştiri konusu oldu
Galatasaray maçında 6 gol yiyen kaleci Übeyd Adıyaman sosyal medyada lince uğradı. 23 yaşındaki kalecinin eski bir tweetini bulan kullanıcılar Gençlerbirliği file bekçisini tiye aldı.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 20:47
- Güncelleme : 09.01.2021 - 21:11
Gençlerbirliği'nin Galatasaray ile oynadığı karşılaşmada 6 gol yiyen 23 yaşındaki kaleci Übeyd Adıyaman performansıyla eleştirilerin hedefindeki isim oldu.
YILLAR ÖNCEKİ TWEETİ DALGA KONUSU OLDU
Takımın tecrübeli kalecisi Kristoffer Nordfeldt'in yaşadığı sakatlığın ardından son anda ilk 11'e yazılan Adıyaman, heyecanlı tavırları ve yediği gollerle sosyal medyada lince uğradı.
Öte yandan kullanıcılar Übeyd Adıyaman'ın 2013 yılında attığı tweeti paylaşarak file bekçisini tiye aldı.
Übeyd'in 2013'teki tweetine gelen bazı yorumlar: