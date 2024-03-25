UEFA, Atilla Karaoğlan'a görev verdi

AA & Ensonhaber
UEFA, hakem Atilla Karaoğlan'a görev verdiğini duyurdu.
Karaoğlan, Kuzey Makedonya ile İsveç arasında yarın oynanacak 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında düdük çalacak.
Yardımcıları da belli oldu
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Tose Proeski Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.
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