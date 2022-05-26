UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şampiyon Roma oldu

İlk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma, Feyenoord'u 1-0 yenerek şampiyonluğa yükseldi.

Roma, tarihinde bir ilke imza attı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde karşı karşıya geldiği Feyenoord'u 1-0 yenerek tarihinde ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı.

İtalya temsilcisi Roma ile Hollanda'nın Feyenoord takımı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki finalde karşılaştı.

Zaniolo takımını şampiyonluğa taşıdı

Orta saha mücadelesiyle başlayan mücadelede Roma, ilk tehlikeli atağında golü buldu. 32. dakikada Mancini'nin orta sahadan ceza sahasına uzun ortasında Feyenoord savunmasının yaptığı kademe hatasını iyi değerlendiren Zaniolo, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve teknik bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Feyenoord'un kalan dakikalarda etkili bir atak geliştirememesinin ardından Roma, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Feyenoord, 47. ve 50. dakikalarda gole çok yaklaştı.

Milli oyuncu Orkun Kökçü'de ilk 11'de yerini aldı

Köşe vuruşu organizasyonunda milli oyuncu Orkun Kökçü'nün ceza sahası içine yerden ortasında ters bir vuruş gerçekleştiren Romalı Mancini'nin şutu, direkten döndü.

Pozisyonun devamında Feyenoordlu Til'in kaleye yakın mesafeden sert şutunu bu kez kaleci Rui Patricio kurtardı. İkinci tehlikeli atakta ise Feyenoordlu Malacia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Rui Patricio'nun müdahalesiyle direğe çarparak dışarı çıktı.

Organizasyonun ilk şampiyonu Roma

Kalan dakikalarda iyi savunma yaparak rakibine önemli bir gol şansı tanımayan Roma, Avrupa futbolu tarihinde ilk kez düzenlenen bu organizasyonda ilk şampiyonluğunu almış oldu.

Mourinho tarihe geçti

Roma'nın 1965'te kazandığı Fuar Şehirler Kupası (Önce UEFA Kupası daha sonra Avrupa Ligi adını aldı) dışında Avrupa'da zaferi yoktu.

Daha önce Avrupa Ligi (Porto ve Manchester United) ve Şampiyonlar Ligi (Porto ve Inter) kupalarını 2'şer kez kaldıran Jose Mourinho, bu finali de kazandı ve UEFA'nın kulüpler bazındaki tüm kupalarını alan ilk teknik adam oldu.