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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Hakan Çalhanpoğlu'nun formasını giydiği Milan, Manchester United ile eşleşti.
- Haber Merkezi
- 26.02.2021 - 15:25
- Güncelleme : 26.02.2021 - 15:41
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda eşleşmeler kura çekimi sonrası belli oldu. Kura çekiminde Türk asıllı İsviçreli futbol adamı Hakan Yakın da yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar 11 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 18 Mart'ta oynanacak.
İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ
Ajax - Young Boys
Dinamo Kiev - Villarreal
Roma - Shakhtar Donetsk
Olympiakos - Arsenal
Dinamo Zagreb - Tottenham
Manchester United - Milan
Dinamo Zagreb - Tottenham
Slavia Prag - Rangers
Granada - Molde