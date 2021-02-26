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    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Hakan Çalhanpoğlu'nun formasını giydiği Milan, Manchester United ile eşleşti.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 15:41
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    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda eşleşmeler kura çekimi sonrası belli oldu. Kura çekiminde Türk asıllı İsviçreli futbol adamı Hakan Yakın da yer aldı.

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda ilk maçlar 11 Mart'ta, rövanş karşılaşmaları ise 18 Mart'ta oynanacak.

    UEFA Avrupa Ligi nde son 16 turu eşleşmeleri #1

    İŞTE SON 16 EŞLEŞMELERİ

    Ajax - Young Boys

    Dinamo Kiev - Villarreal

    Roma - Shakhtar Donetsk

    Olympiakos - Arsenal

    Dinamo Zagreb - Tottenham

    Manchester United - Milan

    Dinamo Zagreb - Tottenham

    Slavia Prag - Rangers

    Granada - Molde

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